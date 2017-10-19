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«هيونداي» تقدم «سانتافي» و«إلنترا» بشكل مغاير في معرض «سيما»

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«هيونداي» تقدم «سانتافي» و«إلنترا» بشكل مغاير في معرض «سيما» «هيونداي» تقدم «سانتافي» و«إلنترا» بشكل مغاير في معرض «سيما»

التحرير

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تنوي شركة "هيونداي" الكورية، تقديم سيارتيها "إلنترا" و"سانتافي" بشكل جديد خلال معرض سيما في لاس فيجاس الأمريكية.

وبحسب موقع "NDTV"، فإن الشركة الكورية ستعدل في "سانتافي" و"إلنترا" على مستوى الشكل الخارجي، بالشكل الذي يقدمهما جديدتين في الأسواق العالمية.

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وتشارك "هيونداي" في المعرض الإقليمي للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالعديد من الإصدارات، حرصت خلالها على إضافة لمسات خاصة على مستوى الإمكانيات الفنية للمحرك، أملًا في أن تكون تلك التعديلات بمثابة تقديم للسيارة بصورة مغايرة في السوق الأمريكي.

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التحرير

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