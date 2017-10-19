الادعاء الألماني يحقق ضد وكيل بوزارة الدفاع

بون - (د ب أ):

يجري الادعاء العام في ألمانيا تحقيقات ضد جيرد هوفه، وكيل وزارة الدفاع التي تتولى حقيبتها الوزيرة أورزولا فون دير لاين، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل.

وقالت متحدثة باسم الادعاء في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن تحقيقات رسمية بدأت ضد وكيل الوزارة هوفه بتهمة عرقلة سير العدالة كموظف حكومي.

وأوضحت المتحدثة أن هناك دلائل مبدئية على هذا الاتهام.

ويعود هذا الاتهام لشكوى تقدم بها ضابط الصيف الماضي ضد هوفه الذي يعتبر أحد المقربين من وزيرة الدفاع.

وحسب الشكوى فإن هوفه أعاق تحقيقات من أجل اتخاذ إجراءات تأديبية بشأن مجندتين اتهمتا رئيسهما بإكراههن حيث توجهتا بشكوى بذلك للقسم المعني الذي يقع في نطاق مسؤولية هوفه.

واشتكى الضابط الذي حرك دعوى ضد هوفه بأن الإدارة العسكرية المعنية ضغطت على المجندتين لكتم شهادتهن.

وقال الضابط في دعواه إن وزارة الدفاع رفض السماح للمجندتين بالشهادة رغم مطالبته الوزارة بذلك أكثر من مرة. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع:"من وجهة نظرنا فإن الاتهامات المرفوعة عارية عن الصحة وليس لها أي أساس".

أضافت المتحدثة أن الجنديتين وضعتا جميع أقوالهن الرئيسية للضابط المحقق في الملف.

ورفضت المتحدثة الخوض في مزيد من التفاصيل حرصا على مجرى التحقيقات.