الفقي: الجمعة يوم عمل في مكتبة الإسكندرية عقب انقطاع 6 أعوام

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، عودة المكتبة للعمل أيام الجمعة من كل أسبوع، بدء من غدًا، للمرة الأولى منذ عام 2011 عقب انقطاع دام 6 سنوات في أعقاب ثورة 25 يناير.

وقال الفقي في تصريح له اليوم الخميس، إن مكتبة الإسكندرية ستفتح أبوابها غدًا تأكيدًا لدورها في خدمة الباحثين وحركة العلم والمعرفة في مصر والعالم، مبينًا أن إعادة افتتاح المكتبة يوم الجمعة بمثابة رسالة للعالم بأن مصر تشهد استقرارًا غير مسبوق.

وأضاف أن مكتبة الاسكندرية ستزيد من ساعات عملها في الفترة المقبلة حيث ستفتح أبوابها حتى الساعة التاسعة من مساء كل يوم، بناء على طلب من الباحثين والقراء في الإسكندرية وخارجها، علاوة على أن المكتبة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إتاحة المعرفة بصورة رقمية موسعة حتى تصل إلى كل بيت في العالم.

ولفت الفقي إلى أن مكتبة الاسكندرية ستعمل على زيادة سياسات اقتناء الكتب باللغات الأجنبية المختلفة مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية بعد أن طلب عدد من الباحثين العرب المترددين عليها ضرورة دعم وتزويد المكتبة لكتب بهذه اللغات.

وأوضح أن مقتنيات مكتبة الإسكندرية بلغت مليونين و200 ألف كتاب، وهناك مساعي لرفعها إلى ثلاثة ملايين كتاب، سيتم خلالها التركيز على التخصصات الجديدة التي تخدم خطط التنمية والتطوير في مصر وإدخال خدمات علمية وبحثية جديدة، منوهًا بأنه يتم حاليًا دراسة سبل تطوير كفاءة خدمة المكتبة للجمهور والباحثين سواء عبر شبكة الإنترنت أو من خلال مقر المكتبة الرئيسي وكذلك بيت السناري بالقاهرة.