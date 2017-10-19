بالصور - هيئة قناة السويس تستقبل وفدا دبلوماسيا من 33 دولة إفريقية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وفدًا رفيع المستوى من الدبلوماسيين الأفارقة، المشاركين في الدورة التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، تحت عنوان "دبلوماسيو القرن الـ21 والدبلوماسية الاقتصادية"، برئاسة المستشار محمد الغزاوي مستشار الوكالة، في مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

ويضم الوفد 79 متدربًا من 33 دولة إفريقية، وكان في استقبالهم نيابة عن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، المهندسة انتصار الأمير مدير الإدارة الهندسية وعضو مجلس إدارة الهيئة، وفي حضور اللواء سماح قنديل مستشار رئيس الهيئة للأمن.

وأطلع الوفد على عرض تقديمي بعنوان "الحلم المصري العظيم" ألقى الضوء على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في رفع تصنيف القناة عبر تقليل زمن العبور والانتظار، وزيادة عامل الأمان الملاحي، فضلاً عن مواكبة التطور المستمر في صناعة النقل البحري، واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية.

كما تعرف الوفد على أهمية مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس في تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي، يضم مناطق صناعية متطورة، إضافة إلى تطوير ستة موانئ بطول القناة للاستفادة من موقعها العبقري في تحويل منطقة القناة إلى منطقة تجارة عالمية.