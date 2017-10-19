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قناة السويس تستقبل وفدا دبلوماسيا من 33 دولة إفريقية

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قناة السويس تستقبل وفدا دبلوماسيا من 33 دولة إفريقية قناة السويس تستقبل وفدا دبلوماسيا من 33 دولة إفريقية

التحرير

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استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وفدا رفيع المستوى من الدبلوماسيين الأفارقة، المشاركين بالدورة التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، تحت عنوان "دبلوماسيو القرن الـ21 والدبلوماسية الاقتصادية"، برئاسة المستشار محمد الغزاوي مستشار الوكالة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

يضم الوفد 79 متدربا من 33 دولة إفريقية، وكان في استقبالهم نيابة عن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والمهندسة انتصار الأمير مدير الإدارة الهندسية وعضو مجلس إدارة الهيئة، وفي حضور اللواء سماح قنديل مستشار رئيس الهيئة للأمن.

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وشاهد الوفد فيلما تسجيليا يحكي تاريخ القناة التي تعد تجسيدًا للعزيمة والإرادة المصرية الصلبة التي مكنت الشعب المصري العظيم من تخطى الصعوبات والتحديات لتصبح القناة أهم مجرى ملاحي في العالم يربط بين الشرق والغرب، وأحد أهم روافد الاقتصاد المصري.

واطلع الوفد على عرض تقديمي بعنوان "الحلم المصري العظيم" ألقى الضوء على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في رفع تصنيف القناة عبر تقليل زمن العبور والانتظار، وزيادة عامل الأمان الملاحي، فضلاً عن مواكبة التطور المستمر في صناعة النقل البحري، واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية.

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التحرير

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