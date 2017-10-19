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وكيل «إسكان البرلمان»: «الغواصة 42» تجعل مصر من ضمن أقوى جيوش العالم

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وكيل «إسكان البرلمان»: «الغواصة 42» تجعل مصر من ضمن أقوى جيوش العالم وكيل «إسكان البرلمان»: «الغواصة 42» تجعل مصر من ضمن أقوى جيوش العالم

التحرير

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هنأ النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشعب المصري على وصول الغواصة 42 التي تعد من أحدث الغواصات تقنيا وتسليحا على مستوى العالم، والفرقاطة الفاتح صاحبة القدرات الهائلة في تنفيذ حماية الساحل، والبحث وتدمير الغواصات، والمزودة بقدرات هجومية ودفاعية وحماية القوات البرية وتتبع أكثر من 500 هدف في وقت واحد، مشيرًا إلى أن تسلم الغواصة 42 والفرقاطة الفاتح يحافظ على تصدر من ضمن أقوى جيوش العالم.

وأضح عبد العزيز، فى تصريح له اليوم الخميس، أن عملية بناء مصر من جديد تتم بالتوازي مع بناء وتطوير جيش مصر والحفاظ على مكانته عن طريق التطوير المستمر الذي نشاهده، موجهًا الشكر للقيادة السياسية ولجيش مصر العظيم ولكل من يشارك في بناء مصر حديثه قوية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التنمية المستدامة التي شهد لها خبراء الاقتصاد الدولي تؤكد أن تجربة مصر فريدة من نوعها، في ظل ظروف سياسية واقتصادية ومحاربة كبرى للإرهاب تمر بها المنطقة والعالم أجمع، وصلت إلى قلب العواصم الأوروبية، وأصبحت لا تختص بمنطقة أو إقليم بذاته.

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وتابع: «هذا ما نبهت له القيادة السياسية في مصر لأكثر من ثلاث سنوات بأهمية وجود جبهة عالمية لمواجهة الإرهاب ولم يصدق الكثير بأن الإرهاب سوف يصل إلى تلك العواصم، ودائما مصر لها نظرة ثاقبة فيما تبديه من حلول لا يستوعبها الكثير في وقتها».

كان الرئيس عبد الفتاح ، قد شهد اليوم رفع العلم المصرى على عدد من القطع البحرية الجديدة والتى وصلت قاعدة الإسكندرية البحرية، لتدخل الخدمة في سلاح البحرية المصري، منها الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصة "42" من طراز 209 / 1400.

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التحرير

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