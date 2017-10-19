طلب إحاطة حول رفض مستشفى الجلاء إجراء عمليات إلا بعد إحضار متبرع بالدم

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تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بخصوص بعض المشكلات الموجودة بمستشفى الجلاء التعليمي للولادة.

وقال فؤاد، إنه وردت إليه عديد من الشكاوى والاستغاثات من جانب مرتادي (مستشفى الجلاء التعليمي للولادة)، منها عدم السماح للمرضى بإجراء العمليات الجراحية إلا بعد أن يقوم المريض بإحضار متبرع بالدم، دون مبرر أو سبب طبي، حتى تطور هذا الأمر في الآونة الأخيرة إلى منع بعض الحالات من إجراء عمليات جراحية بسبب عدم قدرة المريض على إحضار متبرع بالدم.

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وطالب فؤاد بسرعة البحث في أبعاد الأمر والوقوف على ملابساته من أجل مجابهة تلك الإجراءات ومحاسبة المسؤول عنها، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بالوزارة بشكل حقيقي وفعال، للتأكد من عدم تكرار مثل تلك الأمور مرة أخرى، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته.