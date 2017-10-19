معركة نقص الدواء تشتعل.. عجز بأدوية الكُلى والتخدير

التحرير

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تصاعدت في الأسابيع الأخيرة وبصورة بالغة أزمة نقص الأدوية الحيوية في السوق المحلي ونقص المحاليل الطبية وفلاتر الغسيل الكلوي وأدوية التخدير وبعض أنواع الأنسولين الخاصة بمرضى السكري، مما تسبب في توقف العمليات داخل عدد من المراكز والمعاهد القومية وإغلاق أقسام الطوارئ نتيجة غياب المحاليل والفلاتر والسرنجات، وهي حقيقة يلمسها جميع الأطباء سواء في العمل الحكومي أو الخاص والمرضى، عوضا عن ارتفاع أسعار الأدوية مقابل انخفاض القيمة الشرائية لدخل المواطن، مما ينذر بكارثة تدهور صحة العديد من المرضى.

المرضى يدفعون الثمن

بسبب نقص الأدوية الحيوية المنقذة للحياة داخل مراكز الأورام والمستشفيات الحكومية المليئة بالمرضى كثيرًا ما يعاني الصحفي كريم البحيري، في رحلة البحث عن العلاج الخاص بالورم السرطاني الذي ألمّ به على مدى العامين الماضيين، فضلًا عن تحريك أسعارها لأضعاف كبيرة حال الحصول عليه بشق الأنفس من صديق أو قريب خارج البلاد.

يحكي البحيري جزءا من المعاناة حين كان يبحث عن الجرعة الأخيرة من العلاج بسبب ما يشعر به عقب كل جلسة علاج كيميائي بالألم والقيء المتواصل، قائلًا: "لما رحت أجيب حقن القيء اللي كانت مكتوبة لي اكتشفت إن ثمن العلبة وصل لـ90 جنيها بعد ما كانت بـ30 جنيها وفيها 3 حقن فقط، يعني بحسبة بسيطة بدل ما كنت هاصرف 900 حنيه شهريًا لحد ما الأدوية تتوفر بقيت هاصرف 2700 شهريًا على دواء لعرض مش مرض بخلاف ثمن علاجات أخرى".

أزمة طاحنة متواصلة منذ أكثر من عامين وتهدد حياة آلاف المرضى لا يوجد لها مثيل في أي مكان حول العالم، ولكن التناقض الصادم بين الأرقام المعلنة من قبل الجهات الرسمية في الدولة، وتقارير نقابة الصيادلة التي حصرت قوائم النقص في الدواء بـ1500، بينما تصر وزارة الصحة على أن العدد الصحيح 15 صنفا فقط ناقصة في السوق المحلي بدون مثائل أو بدائل.

في المقابل رصد المسئولون في المركز المصري للحق في الدواء بالصور والتقارير الموثقة ما يقرب من 1400 صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية، فوجهت لهم اتهامات بنشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين بدلا من وضع حلول عاجلة وعملية لحل الأزمة الجارية.

المخازن تمتلئ

بالمرور على بعض مخازن الأدوية والصيدليات الخاصة في القاهرة والجيزة اكتشفنا وجود تخزين للأدوية الحيوية الخاصة بالأمراض المزمنة، تحسبًا لزيادة أسعارها قبل نهاية الشهر الجاري، من بينها أسماء بارزة لأصحاب مصانع وشركات توزيع للأدوية وسلاسل صيدليات شهيرة بعض أصحابها أعضاء بالغرفة التجارية ونقابة الصيادلة.

وهذا ما أكده الدكتور هشام شيحة، مساعد وزير الصحة السابق لشئون الطب العلاجي الذي أوضح أن أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ما زالت لم تراوح مكانها رغم الزيادات الكبيرة في الأسعار مرتين، وكان المبرر وقتها أن ذلك سوف يؤدي إلى توفيرها عقب 6 أشهر من الزيادة الأولى في "تسعيرة الدواء"، وهو ما لم يحدث بعد مرور أكثر من عامين على القرار الوزاري.

مقدمة للزيادة

وأعلن شيحة لـ "التحرير" أن أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية "مفتعلة"، ومن بينها أصناف دوائية حيوية لا يمكن الاستغناء عنها وليس لها بديل وهي مقدمة وورقة ضغط أخيرة من قبل أصحاب شركات التوزيع من أجل زيادة ثالثة في أسعارها، مطالبًا الجهات الرقابية بحسم الجدل الدائر ومعاقبة أي مسئول يُعلِن عن بيانات كاذبة ومضللة، حيث لا توجد دولة في العالم يحدث بها هذا الخلاف والعداء من قبل وزير الصحة لكل من نقابتي الأطباء والصيادلة، كما لم نسمع من قبل أن يطلب الوزير المسؤول عن الدواء وتقديم الرعاية الصحية عدم الحديث عن نقص الأدوية مرة أخرى.

ناقوس خطر

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المريض المصري هو المتضرر أولًا وأخيرًا ويستحق أفضل من ذلك بكثير.. هكذا اختتم شيحة حديثه، ومن جانبه أكد الدكتور محمد محمود مقبل، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة أن نقص أدوية الكُلى كارثة تهدد الصحة في مصر، في ظل عدم وجود معلومات واضحة وتقارير وإحصاءات موثقة حقيقية عما يحدث، وتستمر نقابة أطباء مصر في دق ناقوس الخطر قبل أن يدفع ملايين المواطنين ثمن كل ذلك.

الشركات ترد

فيما أكد الدكتور أسامة رستم، نائب مدير غرفة صناعة الدواء بالغرفة التجارية في القاهرة أن أزمة نقص الأدوية سببها الرئيسي ليس في شركات الأدوية، إنما يتمثل في عدم التحاور مع الشركات المستوردة، والمنتجة للمنتجات الدوائية التي تعاني من نقص شديد في الأسواق، خاصة أن الإنتاج المحلي لا يوفر حاجة الأسواق.

وأضاف رستم لـ"التحرير" أنه لا بد من معرفة المعوقات أمام الشركات المستوردة للدواء من قبل وزارة الصحة، ومن ثم محاولة حل المشكلات وإزالتها.

تتبع صفحات فيسبوك

بينما أعلن الدكتور مصطفى السيد، مدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة عن قيامهم بشن حملات تفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية، وتتبع مجموعات وصفحات "فيسبوك" و"تويتر" التي تروج للأدوية الناقصة بالسوق المحلي، وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية مغشوشة ومهربة.

كما تتبعت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي عددا من شركات توزيع الأدوية البارزة، وكانت المفاجأة -حسب السيد- أن إحدى شركات الاستيراد للأدوية بالسوق السوداء تزور فواتير دوائية وهمية لصيدليات غير موجودة وأسماء صيدليات مستشفيات وهمية وتم ضبطهم وتحويلهم للنيابة العامة.

«الصحة» تنفي

في المقابل نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص فى أدوية مشتقات الدم والمحاليل الطبية بالأسواق، وقال المركز في بيان له صادر أول من أمس إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود عجز سواء فى أدوية مشتقات الدم أو المحاليل الطبية بالأسواق ووجود أرصدة تكفى احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن ما يتردد حول هذا الشأن "شائعات" ولا تمت للواقع بصلة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا زيادة، مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة أنها‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلى بمراقبة ورصد أى نقص فى المستحضرات ‏الدوائية فى السوق المحلى بصفة دورية من أجل توفيرها للمواطنين في كل مكان.

وأضافت زيادة أنه عند حدوث نقص فى أى دواء يتم العمل على محورين: ‏الأول يتمثل في إزالة أسباب النقص فى الصنف الدوائى لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية حتى يصل الدواء إلى جميع المواطنين.