رئيس الوزراء: منصبي يتطلب التواجد في المكتب لحل المشكلات​

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق اليوم على إضافة ٥ أفدنة لنادي الاتحاد السكندري.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بالديوان العام لمحافظة الإسكندرية، أنه زار ملاعب نادي الاتحاد الجديد، الملحق بمبنى اجتماعي على مساحة ٩ أفدنة، يضم ملاعب وخدمات لأعضاء النادي، وسيكون مدرج النادي جاهزًا في الفترة المقبلة.

وعبر "إسماعيل" عن سعادته بالتواجد في محافظة الإسكندرية التي يتم بها العديد من المشروعات، ومنها تطوير الترام.

وتابع رئيس الوزراء، أن كافة الوزراء يقومون بجولات تفقدية في المحافظات كافة؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات؛ مضيفًا، أنه سيزور محافظات أخرى الفترة المقبلة.

وأشار "إسماعيل" إلى أن منصب رئيس الوزراء يتطلب التواجد بشكل أكبر في مكتبه؛ لاتخاذ القرارات وحل المشكلات.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يعقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بحضور وزراء الإسكان، الشباب والرياضة، والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية.

يشارك بالاجتماع نواب البرلمان عن محافظة الإسكندرية؛ للوقوف على مشكلاتهم ومشكلات المحافظة.