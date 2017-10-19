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موانئ بورسعيد تستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع

03:20 م الخميس 19 أكتوبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع

موانئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، العمل بشكل طبيعي ووصول إجمالي الحركة إلى 26 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة وموجود سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 6 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

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