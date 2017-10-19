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رئيس الوزراء: رصد 10 آلاف مشروع متوقف.. وخطة لإعادة تشغيلها

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: رصد 10 آلاف مشروع متوقف.. وخطة لإعادة تشغيلها

03:16 م الخميس 19 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء: رصد 10 آلاف مشروع متوقف.. وخطة لإعادة تشغيلها

المهندس شريف إسماعيل

الإسكندرية – محمد عامر:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن تعمل على إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة، لافتًا إلى وجود 10 آلاف و500 مشروع متوقف تم رصدها في الفترة من منتصف 2014 وحتى نهاية يوليو الماضي.

وأشار "إسماعيل" إلى أن الحكومة وضعت جدولًا زمنيًا لإعادة تشتغيل تلك المشروعات ينتهي في يوليو 2018، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 50% من تلك المشروعات حتى الآن.

وأضاف رئيس الوزراء، على هامش زيارته اليوم الخميس لمحافظة الإسكندرية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة وغير مسبوقة خلال المرحلة الحالية ومنذ تولى الرئيس المسئولية، قائلًا: "لو قيمنا المرحلة الحالية سنجد أن معدلات العمل بها أضعاف ما كان يتم في الماضي".

وتابع "إسماعيل" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، بديوان عام محافظة الاسكندرية، يرافقه وزراء الشباب والرياضة، والإسكان، والتعليم العالي، والتنمية المحلية أن ستشهد نقلة كبيرة على مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن جميع محافظات الجمهورية تشهد مشروعات تنموية بشكل متساوي، قائلًا: "أغلب المصانع والمستشفيات تنشأ بعيدًا عن المحافظات الكبرى.. وتم إضافة 50 ألف فصل بالمدارس ستزيد العام المقبل لتصل إلى 60 ألف".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى تطوير 8 آلاف كيلو متر من الطرق بمختلف المحافظات، فضلًا عن 180 ألف وحدة سكنية لحل مشاكل المناطق العشوائية وكذلك تدشين العديد من المشروعات المتعلقة بالكهرباء.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء تفقد استعدادات الإسكندرية لمواجهة الأمطار والسيول ومنها أعمال التطوير الشامل لمحطة التنقية الشرقية ومحطة الحمأة والتي أعيد تشغيلها مؤخرًا.

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