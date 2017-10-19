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منع طائرة صينية من الاقلاع بعد قيام امرأة عجوز بإلقاء عملات معدنية داخل محركها

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مصراوي Masrawy

منع طائرة صينية من الاقلاع بعد قيام امرأة عجوز بإلقاء عملات معدنية داخل محركها

03:09 م الخميس 19 أكتوبر 2017

منع طائرة صينية من الاقلاع بعد قيام امرأة عجوز بإلقاء عملات معدنية داخل محركها

منع طائرة صينية من الاقلاع

بكين - (د ب أ):
ذكرت وسائل إعلامية رسمية، اليوم الخميس، أنه قد تم إلغاء رحلة داخلية لطائرة تابعة لشركة طيران صينية، بعد أن قامت امرأة عجوز بإلقاء عملات معدنية داخل محركها.

ولم تغادر الطائرة رقم "8L9960"، التي كان من المقرر أن تقوم برحلة أمس الاربعاء من مدينة أنشينج شرقي البلاد إلى مدينة كونمينج جنوبي البلاد، حتى اليوم التالي، بعد أن خضعت لفحص شامل، وذلك بحسب ما جاء في بيان صادر عن شركة طيران "لاكي إير" منخفضة التكاليف، والتابعة لمجموعة شركات "هاينان الجوية".

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن عمال المطار لاحظوا قيام المرأة، 76 عاما، بإلقاء قطع نقدية داخل محرك الطائرة.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على السيدة المسنة.

وفي واقعة مشابهة، قامت مسنة تبلغ من العمر 80 عاما في يونيو الماضي، بإلقاء عملات معدنية داخل محرك إحدى الطائرات، بينما كانت على متن رحلة من شنغهاي إلى جوانجتشو.

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مصراوي Masrawy

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