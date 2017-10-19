ضابط للمحكمة بـ"عنف العدوة": متهم بالقضية أنقذني من فتك المتظاهرين (صور)

كتب- عمرو علي:

تصوير - مصطفى الشيمي:

"دا أنقذني من فتك المتظاهرين"، كلمات أشار بها شاهد الإثبات أحمد عبد العليم، الضابط بمركز شرطة العدوة، إلى أحد المتهمين بقضية "أحداث عنف العدوة" ويدعى "محمد رشاد" خلال إدلائه بشهادته في القضية.

وقال الشاهد أمام هيئة المحكمة أنه كان خلال الأحداث يعمل ضابطًا بمركز الشرطة أثناء اقتحامه في 14 أغسطس من عام 2013، وخرج للتأمين بأحد الكمائن، وعند عودته للمركز، تعدى عليه بعض المتجمهرين بالضرب، وأصيب بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بجسده.

وأكد الضابط أن صاحب كشك (المتهم محمد رشاد) أنقذه من يد المتظاهرين وخبأه بمنزله، وأعطاه آخر مجهول "جلباب" بعد تمزيق ملابسه.

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا، لأقوال الشهود في محاكمة بديع و682 آخرين بـ"أحداث العدوة".

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".

كانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهمًا، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية، لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي- قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.