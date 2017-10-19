أسرار اجتماع "نص الليل" لـ 70 ضابط بمصر الجديدة بقيادة رئيس مباحث العاصمة

كتب – فتحي سليمان:

عقد اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالعاصمة اجتماعاً طارئاً منتصف ليلة أمس، بمقر قطاع مباحث شرق القاهرة، بمصر الجديدة، حضره جميع رؤساء ومفتشي قطاعات مباحث أقسام ومناطق القاهرة.

وعلم مصراوي، من مصادر أمنية موثوقة أن نحو 70 ضابطاً يمثلون رؤساء مباحث أقسام شرطة القاهرة، ومفتشي المباحث ورؤساء القطاعات الخمسة (العميد محمد شرقاوي رئيس قطاع الجنوب والعميد حسام عبد العزيز رئيس قطاع شمال والعميد محمود هندي رئيس قطاع شرق والعميد حاتم البيباني، رئيس قطاع الغرب والعميد عبد العزيز سليم، رئيس قطاع القاهرة الجديدة.

وقالت المصادر، إن الاجتماع الطارئ الذي تم عقده بمقر قطاع شرق القاهرة، وذلك للمرة الأولى بعيداً عن مبنى ديوان مديرية الأمن، نظراً لخلفية مدير المباحث الجنائية الذي تولى رئاسة قطاع الشرق لفترة طويلة ورغبته في عقد الاجتماعات بذلك المقر.

ناقش مدير المباحث الجنائية خلال الاجتماع الخطة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون ومطاردة البلطجية، وملاحقة محرزي المواد المخدرة والسلاح بالعاصمة، مطالباً جميع رؤساء المباحث ببذل المزيد من الجهود للقضاء على الجريمة بشتى انحاء العاصمة.

ووفقاً للمصادر، فإن اللواء سليم، طلب من جميع رؤساء القطاعات، والمباحث، والمفتشين، استعراض جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية، ومدى النجاحات التي حققها كل قسم وفقاً لأعداد ضبط المتهمين وكشف الجرائم الغامضة، والقبض على مرتكبيها.

استمر الاجتماع نحو 5 ساعات، وقبل نهايته في الساعة الثانية صباحاً، نقل رئيس المباحث الجنائية لجميع القيادات والضباط، تقدير اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، واللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، لجميعهم دون استثناء مشددًا على أن تلك الفترة المشرفة هي الأكثر فخرًا لرجال الشرطة في تحقيق رسالة الأمن في ظل تحديات جسيمة وعصيبة.