«يخشى الإعلام ويتميز بالمرونة».. ملامح من مسيرة إيهاب جلال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تتسلط الأضواء اليوم الخميس، على إيهاب جلال المدير الفني لنادي إنبي (صاحب الـ3 نقاط، من 5 مباريات، تعادل في 3 وخسر اثنتين، مسجلا 3 أهداف فيما استقبلت شباكه 6 أهداف)، خلال مواجهته فريق مصر للمقاصة، المقامة في تمام الساعة الخامسة مساء، بقيادة الحكم محمود عاشور ويعاونه أحمد توفيق طلب وأحمد نوفل، وسيكون محمد طارق حكمًا رابعًا، وكل من عبد العزيز السيد ومحمد سلامة "ميدو" حكمًا خامسًا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز "المصرية للاتصالات".

وستكون هذه المباراة الأولى لإيهاب جلال هذا الموسم، بعد تعاقده مع فريق إنبي مقابل مبلغ تجاوز الـ200 ألف جنيه شهريًا، عقب استقالة طارق العشري من مهمة القيادة الفنية للفريق البترولي، بسب الأداء والنتائج غير الجيدة.

إيهاب جلال صاحب الـ50 عامًا، الذي ولد في محافظة الدقهلية، بدأ حكايته مع الساحرة المستديرة لاعبًا، وبالتحديد مدافعًا ولعب لأكثر من ناد وهي: الشمس والإسماعيلي والمصري والقناة.

ورغم تواضع مسيرة إيهاب جلال كلاعب، فإنه عقب اعتزاله اتجه للسلك الإداري مع فريق المصري البورسعيدي وشغل منصب مدير الكرة في موسم 2004، ثم اتجه للسك الفني وعمل مديرًا فنيًا لفريق كهرباء الإسماعيلية في موسم 2007-2008، ثم فريق الحمام.

إلا أن إيهاب جلال عاد للسلك الإداري مرة أخرى وشغل منصب مدير الكرة في موسم 2008-2009 مع النادي الإسماعيلي، ثم مع المصري البورسعيدي في 2010.

ثم عاد مرة أخرى إيهاب جلال للسلك الفني وعمل مديرًا فنيًا لفريق الحمام مرة أخرى في موسم 2010-2011، ثم مع فريق كفر الشيخ في الفترة من 2012-2014، ومن بعدها تولى القيادة الفنية لفريق تليفونات بني سويف 2014.

كانت المرحلة الأبرز في تاريخ إيهاب جلال مع فريق مصر المقاصة خلال الفترة من 2014-2017، حيث قدم خلال الموسم الأول أداء مميزا مع الفريق الفيومي وتمكن من احتلال المركز الرابع برصيد 64 نقطة، خلف إنبي الثالث بـ70 نقطة، والأهلي الثاني بـ79 نقطة، والزمالك البطل بـ87 نقطة، ولعب المقاصة في ذلك الموسم 38 مباراة (فاز 18 - تعادل 10 - خسر 10... مسجلا 57 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 51 هدفًا).

شاهد أيضا

وفي الموسم الثاني (2015-2016) تراجع أداء الفريق عقب انتقال نجم الفريق أحمد الشيخ لصفوف الأهلي، حيث احتل مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال المركز التاسع برصيد 47 نقطة جمعها من (34 مباراة - فاز 12 - تعادل 11 - خسر 11...مسجلا 47 هدفًا فيما استقبلت شباكه 41 هدفًا).

وفي الموسم الثالث (2016-2017) مع ضم أحمد الشيخ من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، كان الموسم الأكثر توهجًا لإيهاب جلال مع مصر المقاصة، حيث احتل الفريق المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 74 نقطة جمعها من ( 34 مباراة - فاز 23 - تعادل 5 - خسر 6...مسجلا 65 هدفًا فيما استقبلت شباكه 34 هدفًا)، وتأهل الفريق لدوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، قبل أن يترك الفريق بسبب تفريط إدارة المقاصة في لاعبي الفريق، بجانب عدم التعاقد مع لاعبين على نفس المستوى.

وتشير الأرقام إلى أن إيهاب جلال خاض مع مصر المقاصة 113 مباراة في جميع المسابقات، حقق الفوز في 57، وتعادل في 26، وتلقى 30 هزيمة، مسجلا 180 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 133 هدفًا، وذلك وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

بشكل عام يتمتع إيهاب جلال بمرونة تكتيكية كبيرة ورؤية فنية خاصة، فعلى الرغم من اعتماده الكبير على طريقة (4-2-3-1) فإن الفريق يتمتع تحت قيادته بتغير أسلوب اللعب بأكثر من مرة في المباراة الواحدة، حيث تتحول الخطة في الحالة الدفاعية إلى (4-5-1 فلات)، وفي الحالة الهجومية تتحول الطريقة إلى (4-1-4-1)، كما خاض المقاصة تحت قيادته بطريقة لعب (3-4-3 أو 3-5-2).

شخصية إيهاب جلال هادئة بشكل كبير، مما يساعده على رفع الضغوط عن اللاعبين، علاوة على استجابة اللاعبين في تنفيذ التعليمات وتغيير خطط اللعب، وبرز ذلك مع تألق هشام محمد وأحمد الشيخ وعمرو بركات وجون أنطوي مع الفريق الفيومي، عكس ظهورهم مع النادي الأهلي.

علاقة إيهاب جلال بالإعلام والسوشيال ميديا، ليست كبيرة وقليلة الظهور، لأنه يفضل العمل في صمت كبير عكس غيره الذين يرون أن الإعلام له دور كبير في نجوميتهم ونجاحهم.