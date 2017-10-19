شاب يقتل والده بآلة حادة بسبب خلافات أسرية

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت قرية البصارطة بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، واقعة مؤسفة إذ أقدم شاب على قتل والده خلال عمله في الحقل الذي يملكه باستخدام آلة حادة قبل أن يلوذ بالفرار، وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز دمياط إلى موقع الحادث لكشف أسبابه وملابساته وسؤال شهود العيان.

واستقبل المستشفى التخصصي بمنطقة الأعصر جثة رمزي محمد الفار، في العقد الخامس من عمره، وجرى نقلها إلى المشرحة في انتظار صدور إذن من النيابة العامة بالدفن، في الوقت الذي تكثف فيه قوات الشرطة جهودها لضبط المتهم في الواقعة بعدما أدلى شهود عيان عن تفاصيل تورطه بسبب خلافات أسرية.