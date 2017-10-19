انتشال جثة طفل معاق ذهنيا غرق في ترعة بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

انتشل رجال الأمن بالحماية المدنية، وفرق الإنقاذ بمديرية أمن الغربية، جثة طفل معاق غرق أثناء اللهو بترعة القاصد بمنطقة المرشحة بمدينة طنطا.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد خالد مرزوق مأمور قسم ثان طنطا، يفيد بسقوط طفل معاق ذهنيًا، أثناء لهوه أمام ترعة القاصد بمنطقة المرشحة بدائرة القسم.

وانتقل الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، ورجال الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ النهري برئاسة العميد إيهاب عبدالحميد مدير الحماية للبحث عن جثة الطفل منذ مساء أمس الأربعاء، وحتى انتشلت صباح اليوم الخميس، وبالتحري عن الطفل تبين إنه يدعى "محمد رشدي عبدالله" معاق ذهنيًا، وسقط في الترعة أثناء لهوه.

وحرر محضر بالواقعة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي العام، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.