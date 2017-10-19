ماي" تدعو لوضع خطط لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، إنه على بريطانيا والاتحاد الأوروبي وضع "خطط طموحة" لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، تركز على تسوية قضية حقوق المواطنين.

وأضافت ماي على هامش قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي" أنا على وجه الخصوص أريد أن أرى سرعة في التوصل لاتفاق بشأن حقوق المواطنين".

وأوضحت " لقد طرحت منذ بضعة أسابيع في فلورنسا أجندة جريئة وطموحة للغاية ورؤية لشراكتنا المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة... أتطلع لأن نتمكن من إحراز مزيد من التقدم خلال الأسابيع المقبلة".