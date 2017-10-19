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الصحة: لم نسجل أي حالات وفاة بحمي "الدنج".. ووضعنا خطتنا للقضاء عليها

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مصراوي Masrawy

الصحة: لم نسجل أي حالات وفاة بحمي "الدنج".. ووضعنا خطتنا للقضاء عليها

03:05 م الخميس 19 أكتوبر 2017

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 9 حالات فقط ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفيات جراء إصابتها بحمى "الدنج"، ولم تُسجل أي حالة وفاة بسبب الحمى.

وأضاف مجاهد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، لإعلان نتائج تحليل العينات الخاصة بالمصابين، أن وزارة الصحة أرسلت فريقًا من قطاع الطب الوقائي للقضاء على مسببات الحمى، كما وضعت خطة قصيرة وطويلة الأجل لحل الأزمة بالبحر الأحمر.

وأوضح أن أعراض حمى "الدنج" تتشابه مع أعراض الأنفلونزا، ويمكن استخدام مسكن الباراسيتامول لتخفيف الأعراض.

ولفت متحدث الصحة، إلى أنه لا يوجد في العالم حتى الآن علاج من حمى "الدنج"، وهناك محاولات لإيجاد تطعيم وينتظر الحصول على موافقة هيئة الدواء الأمريكية "FDA".

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