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مشكلات الحج على مائدة "سياحة النواب" الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

مشكلات الحج على مائدة "سياحة النواب" الأسبوع المقبل

03:02 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مجلس النواب

القاهرة – مصراوي:

تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، وضع خطة وجدول زمني لدراسة ومناقشة المعوقات والسلبيات التي تقف حائلاً أمام التنمية السياحية في محافظات ، ورؤية كل محافظة؛ لوضع رؤية مستقبلية وخريطة سياحية.

وتستعرض اللجنة مذكرة وتوصيات أعدتها عن المشكلات والسلبيات التي شابت موسم الحج السياحي للعام الهجري 1438هـ، والوقوف على أداء الشركات السياحية ومدى التزامها بتنفيذ البرامج.

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مصراوي Masrawy

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