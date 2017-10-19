وكيل التشريعية: عرض إعلان الطوارئ على "عبدالعال" وحده كافي دستوريا

كتب - محمود رمزي:

وأوضح النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس سيعرض عليه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جلسة الأحد المقبل.

وقال الشريف لـ"مصراوى"، إن النص الدستوري ألزم بعرض قرار إعلان الطوارئ، على المجلس خلال أسبوع، وهو ما تحقق بعرض القرار على الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الذى قام بالتوقيع عليه باعتباره ممثلا للمجلس، تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة الأحد القادم.

وأضاف الشريف أن النص الدستوري ألزم البرلمان بالانعقاد الطارئ في حالة الأجازة البرلمانية لمناقشة إعلان حالة الطوارئ، ولكن المجلس الآن ليس في حالة أجازة برلمانية، ما يجعل توقيع رئيس البرلمان على الإعلان تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة تحقيقا للنص الدستوري.