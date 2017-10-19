"ادفع عشان تعدي".. حيلة أمين شرطة مزيف لسرقة المارة بمدينة نصر

كتب – فتحي سليمان:

لجأ عاطل إلى حيلة انتحال صفة أمين شرطة بمباحث مكافحة سرقة السيارات، لسرقة المارة بمنطقة قريبة من منزله، والاستيلاء على أموالهم لكنه سقط في قبضة رجال مباحث مدينة نصر أول، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وردت معلومات للمقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول تفيد قيام أحد الأشخاص باستيقاف السيارات والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بأنه أمين شرطة من قوة وحدة مباحث القسم.

أمر العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، بسرعة القبض على المتهم، "محمد ص ا"، 41 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام، وذلك اثناء قيامه باستيقاف سائق سيارة سوزوكي، وتحصل منه على مبالغ مالية.

بمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة"، مدعيًا أنه فرد شرطة بقسم مكافحة سرقات السيارات، وبسؤال المجني عليه اتهمه بانتحال صفة رجال شرطة، وأن المتهم قال له: "ادفع عشان تعدي ولا تحب أخدك على القسم واعملك محضر إن العربية مسروقة".

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بتطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.