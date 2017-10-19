قانون المرور الجديد..ماذا يعنى عدم ترخيص السيارات القديمة؟

كتب ـ محمد الصاوي:

قال اللواء يسري الروبي، الخبير التحكيمي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إن عدم ترخيص السيارات التي مضى على تصنيعها 18 عاما، أو حسب قانون المرور الجديد انتهى عمرها الأفتراضي يقصد به السيارات التي ترخص للمرة الأولى فقط.

وأضاف الروبي، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن المقصود في القانون هو عدم ترخيص السيارة، التي يتم تقديم أوراقها للمرة الأولى بعد مرور 18 عاما على تصنيعها، أما السيارات الموجودة بالفعل وتم ترخيصها فليس لها علاقة بهذا الإجراء الجديد، حيث إن كل ما يفعلها مالكها هو تجديد ترخيص سيرها.

وأشار الروبي إلى وجود آلاف السيارت القديمة في مصر وتعدى عمرها 60 عاما وأكثر، لن يتم سحبها أو المساس بها، وإنما الأمر يتعلق بالسيارات التي تدخل مصر بعد مرور 18 عاما على صناعتها.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه، أمس الأربعاء، على قانون المرور الجديد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية، حيث أوصى بأن العمر الافتراضي للمركبات التجارية سيُصبِح 18 عاما بدلا من 21، وأنه تم استحداث النقاط، وتقسيم الجرائم المرورية التي وصلت إلى 100 جريمة، ولن يتم سحب الرخص بعد ذلك، ولكن سيتم خصم النقاط، وإخطار فوري بالمخالفة بكافة الوسائل التي يختارها المواطن، واستحداث تراخيص مشروطة لبعض أنواع السيارات.