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تركت منزلها للتزوج من مدرس عرفيا.. "قاصر بولاق": "عاوزة أعيش معاه"

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مصراوي Masrawy

تركت منزلها للتزوج من مدرس عرفيا.. "قاصر بولاق": "عاوزة أعيش معاه"

02:49 م الخميس 19 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مساء أمس الأربعاء، في حل لغز اختفاء فتاة قاصر بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من والد طالبة بالصف الثالث الثانوي، بشأن اختفاء ابنته، واتهم معلمًا بالمدرسة بالوقوف وراء اختفاءها.

تم تشكيل فريق ضم ضباط المباحث بالقسم تحت إشراف مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، توصلت جهوده إلى صحة رواية الأب.

وتبين أن الطالبة غادرت المنزل رفقة مدرس لغة فرنسية بالمدرسة تربطهما علاقة عاطفية منذ فترة، وتم تحديد مكان اختفاءها داخل شقة بمنطقة المعادي.

انطلقت مأمورية من القسم، وعثرت على الفتاة صحبة المدرس، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وفجر المدرس مفاجأة قائلا: "أنا متجوزها عرفي"، بينما نفت الفتاة اختطافها مؤكدة "ايوة بحبه وعاوزة أعيش معاه".

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق مع المدرس.

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