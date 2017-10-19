فتاة قاصر تترك منزلها للزواج بمدرس

كتب - محمد شعبان:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مساء أمس الأربعاء، في حل لغز اختفاء فتاة قاصر بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من والد طالبة بالصف الثالث الثانوي، بشأن اختفاء ابنته، واتهم معلمًا بالمدرسة بالوقوف وراء اختفاءها.

تم تشكيل فريق ضم ضباط المباحث بالقسم تحت إشراف مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، توصلت جهوده إلى ضحة رواية الأب.

وتبين أن الطالبة غادرت المنزل رفقة مدرس لغة فرنسية بالمدرسة تربطهما علاقة عاطفية منذ فترة، وتم تحديد مكان اختفاءها داخل شقة بمنطقة المعادي.

انطلقت مأمورية من القسم، وعثرت على الفتاة صحبة المدرس، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وفجر المدرس مفاجأة قائلا: "أنا متجوزها عرفي"، بينما نفت الفتاة اختطافها مؤكدة "ايوه بحبه و عاوزة أعيش معاه".

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق مع المدرس.