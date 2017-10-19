إيفرتون وميلان يبحثان عن الاستفاقة في «يوروبا ليج»

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، صوب بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، التي تشهد جولتها الثالثة مجموعة من اللقاءات النارية، حيث سيبحث إيفرتون الإنجليزي بقيادة مديره الفني الهولندي رونالد كومان، عن إنقاذ موسمه القاري بعد البداية السيئة في المسابقة، فيما سيتطلع ميلان الإيطالي بقيادة مدربه فينتشينزو مونتيلا، إلى فوز ثالث يرفع معنوياته محليا، بعد الهزيمة في الديربي أمام إنتر (3-2) ضمن الجولة الثامنة في الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويستقبل إيفرتون بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة وتعادله على أرضه مع أبولون ليماسول القبرصي 2-2، ضيفه ليون الفرنسي في مباراة قوية ضمن المجموعة الخامسة.

واحتاج فريق المدرب الهولندي رونالد كومان إلى ركلة جزاء متأخرة لواين روني لإدراك التعادل مع برايتون ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الأسبوع الماضي، وفي آخر شهرين لم يحقق الفوز سوى على سندرلاند في كأس الرابطة وبورنموث.

ويسافر أولمبيك ليون إلى إنجلترا في وضع ليس أفضل بكثير من مضيفه، إذ تعادل مرتين حتى الآن في المجموعة التي يتصدرها أتالانتا بأربع نقاط، لكنّ فريق المدرب برونو جينيزيو تنفس الصعداء بفوزه على موناكو بطل الدوري الفرنسي، الأسبوع الماضي 3-2، بفضل ركلة حرة متأخرة من قائده الدولي نبيل فقير.

ويغيب عن ليون، الحالم بخوض المباراة النهائية القارية الأولى له على ملعبه "جروباما ستاديوم"، مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق الدومينيكاني ماريانو دياز.

من جانبه يبحث أرسنال بقيادة مديره الفني الفرنسي أرسين فينجر، عن ضمان تأهل منطقي من المجموعة الثامنة، برغم زيارته الصعبة إلى أرض النجم الأحمر الصربي، وحقق المدفعجية فوزين على باتي بوريسوف البيلاوسي (4-2) وكولن الألماني (3-1) ليبتعد بفارق نقطتين عن مطاردة النجم الأحمر.

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ويتوقع أن يدفع فينجر، على غرار المباريات السابقة، بتشكيلة احتياطية تضم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو ولاعب الوسط جاك ويلشير، في محاولة لاستعادة المعنويات بعد خسارته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام واتفورد 1-2.

وفي المجموعة الرابعة، يستضيف ميلان الإيطالي، المتصدر بست نقاط من فوزين على أوستريا فيينا النمساوي ورييكا الكرواتي، وصيفه آيك أثينا اليوناني (4 نقاط)، ويبحث مدربه فينشنزو مونتيلا عن التخفيف من حدة الانتقادات على فريقه بعد الخسارة في ديربي المدينة أمام إنتر 2-3.

وبرغم الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي، فقد حصل مونتيلا على دعم مدير النادي ماركو فاسوني، في ظل تكهنات محلية تشير إلى وجوب الفوز على آيك أثينا ثم جنوى وكييفو في الدوري المحلي، كي يحافظ مونتيلا على موقعه.

ويعدّ ميلان أحد تسعة أندية فازت في أول مباراتين في دور المجموعات، وتأمل في شق طريقها نحو الدور الثاني في المسابقة، ومن بين تلك الأندية، نيس الفرنسي ولاتسيو الإيطالي اللذان سيصطدمان في المجموعة الحادية عشرة في جنوب فرنسا لفض الشراكة في الصدارة، ويأمل خلالها نيس في فك نحس الأندية الإيطالية، بعد فشله بالتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال أمام نابولي.

كما ستتركز الأنظار على أوسترسوند السويدي في المجموعة العاشرة التي يتصدرها بعد فوزين على زوريا لوهانسك الأوكراني وهرتا برلين الألماني، ويستقبل الفريق السويدي أتلتيك بيلباو الإسباني وصيف نسخة 2012 والجريح بنقطة واحدة، على ملعبه "يامتكرافت أرينا" الذي يبعد أكثر من 500 كلم عن العاصمة ستوكهولم.

وتبرز في المجموعة الأولى مباراة قمة المتصدرين بأربع نقاط فيا ريال الإسباني وسلافيا براج التشيكي، فيما يبحث دينامو كييف الأوكراني عن فوزه الثالث على التوالي، عندما يستقبل وصيفه بنقطتين يانج بويز السويسري.