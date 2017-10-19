السكة الحديد توضح حقيقة فيديو يظهر توقف سائق قطار لشراء "بلح"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نفى مصدر بهيئة السكة الحديد بكفر الشيخ، اليوم الخميس، صحة مقطع فيديو، نشره أحد المواقع الإلكترونية، يوضح توقف سائق قطار، من أجل شراء "بلح"، على أحد مزلقانات السكة الحديد في كفر الشيخ.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إن المقطع لا يمت للحقيقة بصلة، فلا يوجد قطار متوقف، بل يثبت المقطع توقف جرار قطار، يسحب جرار آخر معطل، يحتاج للصيانة، ومكان الوقوف بمزلقان كوبري البدالة، أمام نقابة التطبيقيين، القريبة من نقطة شرطة محطة قطار دسوق، بدائرة قسم شرطة بندر دسوق.

وأشار مصدر السكة الحديد، إلى أن سبب التوقف، والذي لا يتعدى وقته 5 دقائق، هو مجرد تغيير عامل البلوك، للتحويلة المؤدية لخط طريق محطة قطار قلين، نظرًا لتحويل عمال البلوك بحسب عملهم، لخطوط طرق مطوبس، وقلين، ودمنهور، والجرار وقتها كان ساحبًا جرار آخر معطل ويحتاج للصيانة بورش صيانة محطة قلين، التابعة لصيانة محطة طنطا.

وقال المصدر، إنه جرى التواصل مع شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، بشأن هذا الأمر، وتبين عدم ثبوت تلك الواقعة، ولم تتلق الشرطة أي بلاغات، كما أن مزلقان كوبري البدالة الذي شهد الواقعة، يفصله عن نقطة شرطة محطة قطار دسوق، أمتار قليلة، ومسؤوليها يتابعون حركة سير دخول وخروج القطارات.