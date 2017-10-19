ضبط كهربائي وبحوزته ٨٠ طربة حشيش بالقليوبية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، برئاسة اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته 80 طربة لمخدر الحشيش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، إنه معلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية، أكدت قيام "أشرف.ك"، 47 سنة، كهربائي، سبق اتهامه في قضية "مخدرات" ومحكوم عليه في قضيتي "تبديد"، وآخر هارب، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبحوزته 80 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع المتهم الهارب في تكوين تشكيلًا عصابياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.