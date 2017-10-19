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متهمو أحداث "عنف العدوة" داخل القفص: تحيا مصر

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مصراوي Masrawy

متهمو أحداث "عنف العدوة" داخل القفص: تحيا

02:35 م الخميس 19 أكتوبر 2017

محكمة

كتب - عمرو علي:

تواصل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و682 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".

وأثناء سماع أقوال الشهود، ردد المتهمون مجموعة من الهتافات منها: "عايزين نفصل فى القضية.. وتحيا مصر".

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".

كانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهمًا، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية، لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي- قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.

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