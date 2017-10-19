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ألمانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

02:39 م الخميس 19 أكتوبر 2017

ألمانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

ألمانيا

برلين - (أ ش أ):

انتقدت ألمانيا، اليوم الخميس، خطط إسرائيل بناء حوالي 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الخطط تعمل على تقويض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين للصراع الطويل مع الفلسطينيين.

ودعت وزارة الخارجية الألمانية - حسبما نقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إسرائيل إلى الامتناع عن المضي قدما في تنفيذ هذه الخطط.

وقالت الوزارة إن المستوطنات الجديدة ليست العقبة الوحيدة أمام حل الدولتين ولكن كل وحدة جديدة تعزز واقع الدولة الواحدة، وهو ما يحرم الفلسطينيون من القدرة على ممارسة حقوقهم السياسية بشكل كامل.

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