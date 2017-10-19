ألمانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
ألمانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
02:39 م الخميس 19 أكتوبر 2017
ألمانيا
برلين - (أ ش أ):
انتقدت ألمانيا، اليوم الخميس، خطط إسرائيل بناء حوالي 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الخطط تعمل على تقويض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين للصراع الطويل مع الفلسطينيين.
ودعت وزارة الخارجية الألمانية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إسرائيل إلى الامتناع عن المضي قدما في تنفيذ هذه الخطط.
وقالت الوزارة إن المستوطنات الجديدة ليست العقبة الوحيدة أمام حل الدولتين ولكن كل وحدة جديدة تعزز واقع الدولة الواحدة، وهو ما يحرم الفلسطينيون من القدرة على ممارسة حقوقهم السياسية بشكل كامل.
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