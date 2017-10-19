أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء: أكثر من ١٠ آلاف مشروع متوقف نعمل على إعادة تشغيلهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء: أكثر من ١٠ آلاف مشروع متوقف نعمل على إعادة تشغيلهم

02:49 م الخميس 19 أكتوبر 2017

​رئيس الوزراء: أكثر من ١٠ آلاف مشروع متوقف نعمل على إعادة تشغيلهم

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الخميس، إن الفترة المقبلة ستشهد إنجاز عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف المحافظات.

وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي على هامش تفقده لمحافظة الإسكندرية، أن المشروعات تتضمن البنية الأساسية في التعليم بإنشاء ٦٠ ألف فصل، وإنشاء ٦٠٠ ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع الكهرباء تدخل حيّز الانتاج هذا العام ومشروعات في الصرف الصحي التي كانت متأخرة منذ سنوات طويلة.

وأشار إسماعيل، إلى أنه يتم مراجعة كافة المشروعات وموقفها لاسيما وأن هناك ١٠ آلاف و٥٠٠ مشروع متوقف تم رصد تريليون و٢٥٠ مليون جنيه لاستكمالها في المرحلة المقبلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء: الإسكندرية جاهزة لأي طوارئ في الشتاء

    أخبار

  • رئيس الوزراء يتفقد استعدادات الإسكندرية لاستقبال فصل الشتاء

    أخبار

  • مصدر: رئيس الوزراء يشهد حفل تسلم "الفرقاطة فاتح والغواصة 42" غدًا

    أخبار

  • توافق على قانون المرور.. وإسماعيل: يعيد الانضباط للشارع المصري

    أخبار

إعلان

c04e85eef3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي