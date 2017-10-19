رئيس الوزراء: أكثر من ١٠ آلاف مشروع متوقف نعمل على إعادة تشغيلهم
رئيس الوزراء: أكثر من ١٠ آلاف مشروع متوقف نعمل على إعادة تشغيلهم
02:49 م الخميس 19 أكتوبر 2017
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتب- محمد غايات:
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الخميس، إن الفترة المقبلة ستشهد إنجاز عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف المحافظات.
وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي على هامش تفقده لمحافظة الإسكندرية، أن المشروعات تتضمن البنية الأساسية في التعليم بإنشاء ٦٠ ألف فصل، وإنشاء ٦٠٠ ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع الكهرباء تدخل حيّز الانتاج هذا العام ومشروعات في الصرف الصحي التي كانت متأخرة منذ سنوات طويلة.
وأشار إسماعيل، إلى أنه يتم مراجعة كافة المشروعات وموقفها لاسيما وأن هناك ١٠ آلاف و٥٠٠ مشروع متوقف تم رصد تريليون و٢٥٠ مليون جنيه لاستكمالها في المرحلة المقبلة.
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