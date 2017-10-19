بالفيديو- "قش الأرز بيروح فين" حملة "البيئة" لمواجهة السحابة السوداء

كتبت- مادي غيث:

أطلقت وزارة البيئة، حملة إعلامية تذاع بالقنوات الفضائية بعنوان "قش الأرز بيروح فين"، يتحدث من خلالها كل الفئات المرتبطة بقش الأرز بدءًا من المزارع وحتى تاجر الأعلاف، وذلك لرصد تغير وعيهم حول استخدامات قش الأرز بدلا من حرقه، في إطار مواجهة الوزارة لموسم "السحابة السوداء".

وتتيح الوزارة، منظومة الجمع والمعدات ومواقع تجميع قش الأرز ودعم متعهدى الجمع بـ50 جنيه عن كل طن يجمعه وذلك للاستفادة من قش الأرز الذي تبلغ كميته حوالي 3.5 مليون طن في 6 محافظات بالدلتا تحصد خلال 75 يوم فقط.

​الجدير بالذكر أن موسم "السحابة السوداء" يبدأ من 15 أغسطس حتى 15 نوفمبر.