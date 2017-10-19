قطعة من دولابك الشتوي لم تتغير موضتها منذ سنوات..تعرفي عليها

كتبت- هاجر حاتم:

ارتداء "الجيب" الجلد في الشتاء موضة لا تنتهي على مر العصور، فخامة الجلد مازالت المفضلة لدى الكثير من مصممي الأزياء.

يمكن ارتداء الـ "جيب" القصيرة مع الكعب العالي أو "البوت"، وتنسيق البلوفر الشتوي معها، ويفضل أن يكون لون الجيب "غامق" خاصًة اللون الاسود.

اختيار الـ "جيب" الطويلة من الممكن أن تناسب أكثر الفتيات المحجبات، وارتداء البوت الطويل معها.

حاولي اختيار "الجيب" ذو بعض الخطوط الغير منتظمة لإطلالة أكثر رشاقة.

في هذا الألبوم نستعرض لك أكثر من طريقة لتنسيق "الجيب" مع باقي ملابسك، بحسب موقع pineterst.