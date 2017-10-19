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خبراء ينصحون بعدم تخصيص مقاعد لكبار السن ..والسبب

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مصراوي Masrawy

خبراء ينصحون بعدم تخصيص مقاعد لكبار السن ..والسبب

02:47 م الخميس 19 أكتوبر 2017

خبراء ينصحون بعدم تخصيص مقاعد لكبار السن ..والسبب

متسبش-مكانك-لحد-كبير-تاني-والسبب

 كتبت- بسمة أبوطالب:

كشف الخبراء أن القيام لكبار السن في المواصلات العامة والسماح لهم بالجلوس في أماكن من هم أقل سناً، يؤذي صحتهم، خاصةً مع التقدم في العمر. بحسب صحيفة "الاندبندينت" البريطانية.

وقال سير "موير جراى"، مدير البحوث والتنمية لهيئة الصحة الإقليمية في جامعة أوكسفورد البريطانية: "يجب حث كبار السن على التحرك، وعدم تشجيعهم على الراحة وعدم بذل الجهد".

وأضاف "جراي" أن تشجيع كبار السن على التحرك، يمكن أن يساعدهم على العيش بشكل صحي وأكثر استقلالية، بالإضافة إلى تقليل حاجتهم للرعاية.

وينصح "جراى" بضرورة مشي كبار السن لمدة 10 دقائق يومياً، واستخدام السلم بدلاً من "الأسانسير".

يحصل كبار السن في إنجلترا على اشتراك مجاني في جميع المواصلات العام، كما تُخصص لهم أماكن بالصفوف الأمامية، مع وضع غرامة مالية على من يجلس بها اذا كان أقل سناً.

 

 

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