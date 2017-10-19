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اختيار 37 جمعية أهلية للعمل في مشروع "ضد الجوع" بالأقصر

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مصراوي Masrawy

اختيار 37 جمعية أهلية للعمل في مشروع "ضد الجوع" بالأقصر

02:25 م الخميس 19 أكتوبر 2017

اختيار 37 جمعية أهلية للعمل في مشروع ضد الجوع

الأقصر – محمد محروس:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن اختيار 37 جمعية أهلية للعمل مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وذلك في إطار التعاون المشترك من خلال "الأمم المتحدة" والمنظمات غير الحكومية في مشروعها العمل ضد الجوع بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الأقصر محمد بدر، بحضور أحمد عبيد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وكريم محمد مدير برنامج منظمة العمل ضد الجوع.

يشار إلى أن الجمعيات الأهلية التي تم اختيارها تتضمن 13 جمعية أهلية داخل نطاق مدينة الأقصر، و15 جمعية داخل مدينة إسنا، و9 جمعيات داخل مدينة أرمنت، وذلك للعمل في عدة مجالات منها البيئة والصحة والزراعة وتنمية الموارد البشرية وغيرها من المجالات.

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