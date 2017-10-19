عام واحد لا يكفي.. "أماني" سمت زوجها للعودة للمحل

الدقهلية - رامي القناوي:

تخلصت ربة منزل بإحدى قرى ميت غمر بالدقهلية، من زوجها بوضع السم له في الطعام، لرغبتها في العودة لمحللها الذي تزوجته لمدة عام، قبل العودة لزوجها الحالي.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد إيهاب شبانة، مأمور مركز شرطة ميت غمر، بورود بلاغ من أهالي قرية جصفا بسماعهم صوت استغاثة ربة منزل من داخل منزل "ي. ف. ح"، 38 سنة، صاحب مقهى، ولفظ أنفاسه الأخيره قبل وصوله للمستشفى.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الخولاني، رئيس الفرع، والمقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث مركز ميت غمر، وتبين عدم معاناة المجني عليه من أي أعراض مرضية سابقة، واشتبه نجله في وفاته جنائيا.

ودلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الجريمة "أماني. ح. ع"، 36 سنة، زوجة المجني عليه، و"محمد.خ. ص"، 28 سنة، عامل، حيث اعترفا بقتل المجني عليه بوضع السم له في الطعام.

وأكدت المتهمة في أقوالها أنها تزوجت من المتهم الثاني لمدة عام، كمحلل لزواجها من المجني عليه، بعد طلاقها ثلاث طلقات، لكنها ظلت على علاقة بالمتهم، واتفقا سويا على التخلص من زوجها ليعودا لبعضهما مرة أخرى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11007 إداري مركز شرطة ميت غمر لسنة 2017، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعي لبيبان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب التشريح.