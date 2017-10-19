أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عام واحد لا يكفي.. "أماني" سمت زوجها للعودة للمحل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عام واحد لا يكفي.. "أماني" سمت زوجها للعودة للمحل

02:23 م الخميس 19 أكتوبر 2017

ارشفيه

الدقهلية - رامي القناوي:

تخلصت ربة منزل بإحدى قرى ميت غمر بالدقهلية، من زوجها بوضع السم له في الطعام، لرغبتها في العودة لمحللها الذي تزوجته لمدة عام، قبل العودة لزوجها الحالي.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد إيهاب شبانة، مأمور مركز شرطة ميت غمر، بورود بلاغ من أهالي قرية جصفا بسماعهم صوت استغاثة ربة منزل من داخل منزل "ي. ف. ح"، 38 سنة، صاحب مقهى، ولفظ أنفاسه الأخيره قبل وصوله للمستشفى.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الخولاني، رئيس الفرع، والمقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث مركز ميت غمر، وتبين عدم معاناة المجني عليه من أي أعراض مرضية سابقة، واشتبه نجله في وفاته جنائيا.

ودلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الجريمة "أماني. ح. ع"، 36 سنة، زوجة المجني عليه، و"محمد.خ. ص"، 28 سنة، عامل، حيث اعترفا بقتل المجني عليه بوضع السم له في الطعام.

وأكدت المتهمة في أقوالها أنها تزوجت من المتهم الثاني لمدة عام، كمحلل لزواجها من المجني عليه، بعد طلاقها ثلاث طلقات، لكنها ظلت على علاقة بالمتهم، واتفقا سويا على التخلص من زوجها ليعودا لبعضهما مرة أخرى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11007 إداري مركز شرطة ميت غمر لسنة 2017، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعي لبيبان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب التشريح.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • والدة ضحية السطو المسلح بليبيا تناشد "الخارجية" لاستعادة جثمانه

    أخبار

  • العثور على سيارة الحماية المدنية المسروقة بالدقهلية

    أخبار

  • بالصور.. طارق حامد يزور مرضى مركز الأورام بالمنصورة

    أخبار

  • 5 مصابين في سقوط مصعد من الطابق الرابع بالدقهلية

    أخبار

إعلان

2524050074.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة

نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها"

نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها"

كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات

كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات

الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش

الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش