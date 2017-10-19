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‏‫الداخلية: ضبط ٧٢ متهما و١١ قطعة سلاح بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

‏‫الداخلية: ضبط ٧٢ متهما و١١ قطعة سلاح بالدقهلية

02:22 م الخميس 19 أكتوبر 2017

‏‫الداخلية: ضبط ٧٢ متهما و١١ قطعة سلاح بالدقهلية

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية بشتى المحافظات لضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

أسفرت جهود الحملات خلال الحملات الأمنية المكبرة على قرى "الشبول والنسايمة بدائرة مركز شرطة المنزلة، ديمشلت بدائرة مركز شرطة دكرنس" بالاشتراك مع قوات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري عبارة عن "بندقية آلية، بندقيتين خرطوش، 8 فرد محلى الصنع، 23 طلقة نارية مختلفة الأعيرة" بحوزة 11 متهما أحدهم مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة.

كما تم ضبط 15 قضية اتجار في المخدرات، ضبط خلالها "19,250 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 125 جراما من مخدر الهيروين، 286 جراما من مخدر الحشيش، 57 قرصا مخدرا"، بحوزة 16 متهما من بينهم 3 مسجلين أشقياء خطر، وعاطلين مطلوب ضبطهما في في قضية مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، كما تم ضبط سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها.

وتم ضبط 14 متهما، وبحوزتهم 14 قطعة سلاح أبيض، و6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، و29 دراجة نارية بدون ترخيص، وتنفيذ 85 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة.

وضبط 1114 محكوما عليه مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 3750 حكما قضائيا صادر ضدهم، عبارة عن "25 حكم جناية من بينها 2محكوم عليهما بالسجن المؤبد، 1893 حكم حبس جزئي ومستأنف، 1233 حكم غرامة، 599 حكم مخالفة".

وأوضح البيان، أنه قد بلغ إجمالي العناصر الإجرامية الخطرة التي تم ضبطها 72 عنصرًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجاري استمرار الحملات.

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مصراوي Masrawy

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