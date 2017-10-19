إسماعيل هنية يستقبل رئيس مؤسسة "ديكاف" السويسرية

غزة- (د ب أ):

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اليوم، الخميس، السفير توماس جيرير رئيس مؤسسة "ديكاف" السويسرية في مكتبه بغزة.

ولم يكشف مكتب هنية عن تفاصيل فحوى اللقاء الذي دار مع السفير جيرير، حيث التقطت وسائل الإعلام الصور للرجلين قبل أن يشرعا باجتماع مغلق بحضور وفدي الطرفين ، بحسب ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.

ومؤسسة "ديكاف"، هي مركز جنيف للتحكم الديمقراطي في القوات المسلحة، مكرسة لتحسين أمن الدول وشعوبها في إطار من الحكم الديمقراطي، وحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان .

وتساعد مؤسسة "ديكاف" الدول الشريكة والاطراف الفاعلة الدولية على دعم هذه الدول لتحسين قطاعها الامني من خلال إصلاحات شاملة .

وكان هنية التقى أمس الأربعاء بالسفير الروسي في الأراضي الفلسطينية حيدر اجانين، حيث شهد قطاع غزة زيارات مكوكية وحراكاً دبلوماسياً وسياسياً على مستوياتٍ عليا، وذلك عقب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح بالقاهرة في 12 أكتوبر الجاري.