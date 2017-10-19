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الحرس الثوري الإيراني يتحدى ترامب ويؤكد المضي في تطوير القدرات الصاروخية

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مصراوي Masrawy

الحرس الثوري الإيراني يتحدى ويؤكد المضي في تطوير القدرات الصاروخية

02:26 م الخميس 19 أكتوبر 2017

الحرس الثوري الإيراني يتحدى ترامب ويؤكد المضي في تطوير القدرات الصاروخية

الحرس الثوري الإيراني

طهران- (د ب أ):

أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم، الخميس، أن تطوير القدرات الصاروخية "سيستمر بسرعة أكبر وبدون أي توقف"، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة.

وقال الحرس الثوري في بيان إن "المواقف العدائية للرئيس الأمريكي المتغطرس وخفيف العقل المهينة للشعب الإيراني والمهددة بفرض حظر ظالم جديد ضد حرس الثورة الإسلامية يدل على هزيمة السياسات الشيطانية لرؤساء البيت الأبيض والكيان الصهيوني التي تسعى إلى تغيير خارطة المنطقة وتقسيم الدول".

وأكد البيان على عزم الحرس الثوري "الاستمرار بنهجه في مكافحة الهيمنة الأمريكية والصهيونية وكذلك تطوير القدرات الدفاعية الصاروخية للبلاد، بسرعة أكبر وبدون أي توقف".

وكان ترامب انتقد في خطاب الأسبوع الماضي دور الحرس الثوري في المنطقة وقيامه باختبارات صاروخية، وهدد بتصنيف الحرس منظمة إرهابية.

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مصراوي Masrawy

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