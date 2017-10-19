تركيا تعرب عن خيبة أملها إزاء تزايد الخوف من الإسلام في دول الاتحاد الأوروبي

اسطنبول- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس عن خيبة أمله واستيائه إزاء تزايد الخوف من الإسلام والشعور المعادي لتركيا داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وكان جاويش أوغلو يتحدث في منتدى دولي تنظمه شبكة تي ار تي في إسطنبول.

ونقلت تي ار تي عن جاويش أوغلو القول" الشعب التركي لم يعد يدعم عملية حصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي لأن هناك خيبة أمل واستياء إزاء مثل هذا التصاعد فى الشعور بالخوف من الإسلام وإساءة تمثيل تركيا".

وأكد جاويش أوغلو على الحاجة لرد فعل مشترك لأزمة اللاجئين السوريين، مضيفا أن أنقرة " لا ترى أي تعاون أو مشاركة فى تحمل العبء" من جانب الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك.