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الحوثيون في اليمن يعلنون مقتل وإصابة جنود سعوديين جنوبي المملكة

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مصراوي Masrawy

الحوثيون في اليمن يعلنون مقتل وإصابة جنود سعوديين جنوبي المملكة

02:24 م الخميس 19 أكتوبر 2017

الحوثيون في اليمن يعلنون مقتل وإصابة جنود سعوديين جنوبي المملكة

جماعة انصار الله الحوثية

صنعاء- (د ب أ):

أعلنت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن اليوم، الخميس، مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش السعودي، إثر عمليات عسكرية نفذتها خلال الساعات الماضية، جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسلطة الحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله، إن "عددا من جنود العدو (الجيش السعودي) قتلوا وجرحوا خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحف على موقع الشرفة في نجران مسنوداً بالطيران الحربي والأباتشي والاستطلاعي، وتم تدمير آلية للعدو شرق تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء".

وأضاف المصدر أن "اللجان الشعبية نفذت عملية عسكرية على موقع عسكري شرق موقع الطلعة بنجران، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الجيش السعودي، فيما تم استهداف تجمعاتهم في مثلث العشة، التبة البيضاء، ذو رعين، و موقع الغراميل قبالة منفذ الخضراء و مستحدث المخروق ومواقع أخرى في أطراف الشرفة بصواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية".

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية(التابعه للحوثيين) أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في مركز قيادة الشيابة بجيزان "في حين قصفت المدفعية تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في موقع الخشل".

ولم يصدر الجيش السعودي اي تعليق بشأن هذه الانباء حتى الآن.

وتعلن جماعة الحوثي بشكل متكرر عن سقوط قتلى و جرحى من الجنود السعوديين بنيران اللجان الشعبية أو بقصف صاروخي قرب الحدود اليمنية، جنوبي المملكة.

وتقود تحالفا عسكريا عربيا، منذ مارس 2015 ضد الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، لدعم حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

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