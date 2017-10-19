رئيس الوزراء: الإسكندرية جاهزة لأي طوارئ في الشتاء
رئيس الوزراء: الإسكندرية جاهزة لأي طوارئ في الشتاء
02:33 م الخميس 19 أكتوبر 2017
المهندس شريف إسماعيل
كتب- محمد غايات:
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أنه التقى محافظ الإسكندرية ووزراء الإسكان، الشباب والرياضة، والتنمية المحلية؛ للوقوف على تطورات المشروعات بالمحافظة.
وأضاف "إسماعيل" في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تفقد محطة تنقية المياة الشرقية للصرف الصحي، والتي تم إنشاؤها على أعلى مستوى، وتعمل الآن بكافة طاقته، مشيرا إلى أنها ضمن الاستعدادات لموسم الشتاء بالإسكندرية.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه مطمئن للتعامل مع أي طوارئ، وهناك سيارات شفط، لإصلاح أي انسداد.
وحول الأنفاق الموجودة بالمحافظة والتي يتم تجمع المياه بها، أكد معالجة هذا الأمر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
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