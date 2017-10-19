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"الصحة": 101 مصابا بحمى "الدنج" بالبحر الأحمر منذ بداية الأزمة

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مصراوي Masrawy

"الصحة": 101 مصابا بحمى "الدنج" بالبحر الأحمر منذ بداية الأزمة

02:32 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مصابا بحمى الدنج

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم إجراء مسح شامل للمصابين بحمى "الدنج" في محافظة البحر الأحمر وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بالوزارة لتحليلها.

وأوضح مجاهد خلال مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم الخميس، أن جميع المصابين كانوا من منطقتي القصير وسفاجا، نافيا ما تردد عن اكتشاف إصابات بين المواطنين في مدينة الغردقة أو رأس غارب.​

وأكدت الدكتورة دلال منير، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، إنه تم إجراء تحليل pcr للمصابين بالحمى منذ شهر سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالحمى 101 حالة فقط من بين 299 شخصا دخلوا المستشفيات حتى أول أمس الثلاثاء.

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مصراوي Masrawy

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