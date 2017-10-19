​"علشان تبنيها" تجمع 4 آلاف توقيع بالبحر الأحمر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت حملة "علشان تبنيها"، جمع 4 آلاف توقيع بمحافظة البحر الأحمر، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية.

ونشرت صفحة الحملة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورًا لمواطنين أثناء توقيعهم استمارة الحملة.

يذكر أن حملة "علشان تبنيها" بدأت منذ 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم 171 نائبا برلمانيا، والعديد من الفنانين والرياضيين والمواطنين، بهدف مطالبة الرئيس السيسي للترشح لفترة ثانية.