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أسقف أسيوط: لا رجعة في ضوابط ملابس النساء بالكنيسة

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أسقف أسيوط: لا رجعة في ضوابط ملابس النساء بالكنيسة أسقف أسيوط: لا رجعة في ضوابط ملابس النساء بالكنيسة

التحرير

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طالب الأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط وتوابعها، المصليات بكنائس الإيبارشية بالالتزام بالضوابط التي تم وضعها لملابس النساء اللائى يحضرن الصلوات والمناسبات الطقسية بكنائس أسيوط الأرثوذكسية، مؤكدا أنه تلقى إشادات واسعة بالضوابط الصادرة، وقال إن: «ناس أسيوط تملؤهم الحشمة والوقار، ولكن ملابس الأفراح هي التي عليها ملحوظات».

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وقال يؤانس خلال كلمته في لقائه الأسبوعى بالشعب القبطى، في كاتدرائية الملاك ميخائيل، إن أي سيدة أو فتاة ترفض ارتداء «الجواكت أو الجونلة الجيبة»، المعدة من قبل خادمات الكنيسة، عليها الانصراف من الكنيسة بمنتهى الهدوء، لافتا إلى أن القرار لا رجعة فيه، والملابس المعدة من قبل خدمة السيدات بالكنيسة هي «جواكت» طويلة الأكمام، المعروفة «بالبلورو» والجونلات الطويلة الواسعة «جيبة»، ولونها «سمنى» أو «أوف وايت»، مداعبًا الشعب: «أهو عملنا لونها يليق على أي ملابس» موجهًا الشكر لممن صمموا تلك الملابس.

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التحرير

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