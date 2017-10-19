خطة لإنقاذ بورصة الدواجن بالقليوبية بعد توقفها لمدة 6 سنوات

التحرير

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قال إبراهيم ناصر، مدير بورصة الدواجن بالقليوبية، إنه تم وضع آلية جديدة لتفعيل البورصة وتشغيلها بنظام إلكتروني من خلال إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع إحدى الشركات؛ لعودتها إلى العمل بعد توقف دام 6 سنوات.

وأضاف "ناصر" في تصريحات لـ"التحرير"، أن أهم ملامح خطة الإنقاذ تتمثل في تدريب المربين على الطرق الحديثة، وصرف الأعلاف والأدوية بأسعار مخفضة، ومنحهم قروض ميسرة لتطوير المزارع، وتحديد نسبة لتعويضهم حال تعرضهم لأزمات.

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وأوضح مدير بورصة الدواجن بالقليوبية، أن الآلية الجديدة تعد محاولة جادة من المحافظة والوزارات المختصة؛ للقضاء على السماسرة والتجار الذين يتلاعبون بالأسعار، مما تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن.