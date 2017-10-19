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السيسي يدشن أعمال تطوير قاعدة رأس التين البحرية (صور)

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السيسي يدشن أعمال تطوير قاعدة رأس التين البحرية (صور) السيسي يدشن أعمال تطوير قاعدة رأس التين البحرية (صور)

التحرير

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حضر الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال بيوم القوات البحرية الذي أقيم بمدينة الإسكندرية، حيث كان فى استقباله لدى الوصول إلى مقر قيادة القوات البحرية برأس التين الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، كما حضر الاحتفال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من السادة الوزراء وكبار المسئولين وقادة القوات المسلحة.

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في بداية الاحتفال استمع الرئيس لكلمة قائد القوات البحرية التي استعرض فيها الجهود التي بذلتها القوات البحرية على مدى السنوات الماضية من أجل تطوير قاعدة الإسكندرية البحرية، وكذا الارتقاء بقدرات القوات البحرية المصرية من خلال إدخال وحدات بحرية جديدة ومتطورة إلى الخدمة، فضلا عن التدريبات المشتركة التي تقيمها القوات البحرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، من أجل رفع الكفاءة القتالية لأفراد القوات البحرية وفقاً لأعلى المعايير، مؤكدا أن القوات البحرية المصرية تشهد تطويرا حقيقيا يحمل معطيات العصر، بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحفاظ على أمن القومي وحماية حدودها البحرية بكل كفاءة، بالإضافة إلى القيام بالمهام الأخرى التي تُكلف بها خارج حدود الوطن، مثل مشاركتها فى حماية مضيق باب المندب فى إطار التحالف الدولي لدعم الشرعية فى اليمن.

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وقد سلم الرئيس خلال الاحتفال قادة الوحدات البحرية الجديدة المصاحف والأعلام إيذانا بدخول تلك الوحدات الخدمة. كما قام برفع العلم على قاعدة الإسكندرية البحرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها بشكل شامل.

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ثم تفقد الرئيس الوحدات البحرية الجديدة التي انضمت مؤخرا إلى القوات البحرية المصرية، ومنها حاملتا مروحيات من طراز "مسترال"، وفرقاطة من نوع "جوويند"، وغواصتان طراز 209 ألمانيتا الصنع، ثم شاهد الرئيس فيلما تسجيليا حول بطولات وإنجازات القوات البحرية المصرية.

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وقام السيسي عقب ذلك بجولة تفقدية بقاعدة الإسكندرية شملت مجمع المحاكيات، الذي يعد السابع من نوعه على مستوى العالم، وهنجر الغواصات الذي يمثل الأول فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المنشآت الجديدة التي تمت إقامتها بالقاعدة.  

وانتقل الرئيس جوا إلى الميسترال "أنور السادات" لمتابعة فعاليات وأنشطة المناورة البحرية "ذات الصواري".

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التحرير

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