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بعد مرور 3 سنوات.. أبطال معركة «كرم القواديس» يحتفلون بزفاف زميلهم (صور)

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بعد مرور 3 سنوات.. أبطال معركة «كرم القواديس» يحتفلون بزفاف زميلهم (صور) بعد مرور 3 سنوات.. أبطال معركة «كرم القواديس» يحتفلون بزفاف زميلهم (صور)

التحرير

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سادت حالة من السعادة بعد اجتماع عدد من الأبطال السابقين لـ«الكتيبة 101» بالجيش، للاحتفال بزفاف أحد أبطال معركة القواديس الذي تصدى للإرهابيين في عام 2014.

وحضر عدد من قيادات «الكتيبة 101» وعلى رأسهم اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الحالي بالدقهلية، والقائد السابق لـ«الكتيبة 101»، زفاق البطل المجند أحمد البكرى الحسينى شاهين، فضلا عن مشاركة المحافظ أحمد الشعراوي وعدد من المسؤولين.

وأصيب توفيق فيما فقد البكري ساقه اليمنى خلال تصديهما لإرهابيين شنوا هجوما دمويا على كمين كرم القواديس بشمال سيناء يوم 24 أكتوبر عام 2014، والذي راح ضحيته 30 جنديا، وأسفر عن وقوع خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين.

وتحول حفل زفاف البكري ابن قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، إلى احتفالية كبرى مساء أول من أمس الأربعاء، رفع خلالها عدد من الحضور صورا للرئيس عبدالفتاح ، وعدد من شهداء المعركة، فيما تعالت الأغاني الوطنية وسط ترديد هتافات "تحيا ".

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من جانبه، قال اللواء خالد توفيق إن مشاركته فى حفل زفاف «البكرى» أقل تكريم له.

وأشاد توفيق بدور المجند أحمد البكري خلال «المعركة»، مؤكدا أنه كان من أبطال «كرم القواديس» وأنه فقد ساقه دفاعا عن زملائه، ولولاه لتضاعف عدد الشهداء، مشيرا إلى أن المجند البطل قام بحمله وهو مصاب.

وأضاف محافظ الدقهلية أن حضور حفل الزفاف جاء تقديرا للبطولة التي قدمها البكري والتضحية من أجل إنقاذ زملائه أبطال معركة كرم القواديس، لافتا إلى أن البكري نموذج للشاب المصري الصلب الذي استطاع أن يتجاوز إصابته ويستكمل مسيرة حياته، ويكللها بالزواج، متمنيا حياة سعيدة له.

 يذكر أن حفل الزفاف شارك فيه الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية واللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية واللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد، والعقيد أ.ح محمود أبوزيد، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد كبير من الضباط والجنود ابطال المعركة.

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التحرير

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