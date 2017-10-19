اللجان النوعية تستأنف عملها الأسبوع المقبل

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل، حيث تناقش العديد من الموضوعات الهامة، حيث تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان اجتماعًا بعد غد السبت برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المهارات الإبداعية والابتكارية.

وتعقد اللجنة التشريعية اجتماعا يوم الإثنين المقبل لنظر أمر النائبة سحر الهواري بعد صدور حكم نهائي في حقها بالحبس والغرامة، ومن المقرر أن لا يترأس المستشار بهاء الدين أبو شقة، الاجتماع المقبل، بعدما أعلن تنحيه عن نظر ملف النائبة، خصوصا أنه أعلن في الاجتماع السابق، أنه قام بصفته محاميا عن سحر الهواري بتقديم طعن على الحكم أمام محكمة النقض.

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يشار إلى أنه صدر حكم على النائبة سحر الهواري، بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان اجتماعًا بعد غد السبت برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المهارات الإبداعية والابتكارية.