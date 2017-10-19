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علاء والي: القوات البحرية قادرة على حماية المياه الإقليمية ومواجهة الإرهاب

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علاء والي: القوات البحرية قادرة على حماية المياه الإقليمية ومواجهة الإرهاب علاء والي: القوات البحرية قادرة على حماية المياه الإقليمية ومواجهة الإرهاب

التحرير

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أشاد النائب علاء والى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتنوع فى أنظمة التسليح العالمى المستمرة، والتصنيف البحرى المتقدم للقوات البحرية المصرية، فى كافة برامج التسليح والتطور الهائل الذى وصلت إليه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل الحفاظ على الأمن القومى وتأمين حدود البحرية والدول الشقيقة.

وقال والي، فى تصريح له اليوم الخميس، إن رجال القوات البحرية المصرية هم رجال البطولات والإنجازات وحماة المياه الإقليمية وتاريخهم مضىء وسجلهم حافل بالمعجزات والإنجازات وروائع مشاهد القتال المصرية.

وأكد والي أن قوات مصر البحرية تمتلك القدرة القتالية وتحقيق السيطرة ورد الفعل السريع والانتشار الجيد الذى من خلاله  تلعب دورا حيويا هاما فى تأمين وحماية المياه الإقليمية ومواجهة الإرهاب المتسلل للبحار بكل أشكاله، وقطع خطوط الإمداد اللوجيستى له والتصدى لأية أعمال إرهابية أخرى تتسلل عبر السواحل والحدود.

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وهنأ عضو مجلس النواب القوات البحرية بعيدها الـ50 الحافل بالإنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول صدقى صبحى.

كان الرئيس عبد الفتاح ، قد شهد اليوم رفع العلم المصرى على عدد من القطع البحرية الجديدة والتى وصلت قاعدة الإسكندرية البحرية، لتدخل الخدمة في سلاح البحرية المصري، منها الفرقاطة المصرية، فرنسية الصنع "الفاتح" من طراز جوويند، والغواصة "42" من طراز 209 / 1400.

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